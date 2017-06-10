CNN уволил ведущего, назвавшего Трампа "куском дерьма"

Телеведущий таким образом выразил возмущение из-за призыва американского президента реализовать иммиграционный указ после трагических событий в Лондоне.

Телеканал CNN уволил ведущего Резу Аслана, который назвал президента США Дональда Трампа "куском дерьма" и "позором для человечества" после его твита о необходимости реализации иммиграционного указа в США на фоне серий атак в Лондоне.

— CNN решил не продолжать работу с новым сезоном шоу "Верующий". Мы желаем Резе и его продакшн-команде всего наилучшего, — говорится в сообщении телеканала.

Отметим, спустя время Реза Аслан принёс извинения за свои слова.

— Мне следовало использовать выражения получше для того, чтобы выразить свой шок и разочарование из-за того, что президент показал отсутствие сострадания по отношению к жертвам атак в Лондоне. Я приношу извинения за то, какие слова тогда выбрал, — заявил журналист.