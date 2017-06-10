Минобороны РФ: Коалиция США в Сирии вступает в сговор с ИГИЛ

Командующий российской группировкой войск на территории САР отметил, что американцы используют боевиков, чтобы "оказывать сопротивление продвижению правительственных войск".

Возглавляемая США коалиция и "Союз демократических сил" вступают в сговор с главарями ИГИЛ*, которые без боя сдают им населённые пункты. Об этом заявил командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

По словам Суровикина, террористы без боя "сдают занятые ими населённые пункты и направляются в те провинции, где активно действуют сирийские правительственные силы".

— По имеющимся достоверным данным, в начале июня террористы ИГИЛ, договорившись с командованием курдских вооружённых отрядов, входящих в "Союз демократических сил", без сопротивления оставили населённые пункты Эт-Тадья, Эль-Хаммам, расположенные в 19 километрах юго-западнее Ракки, и выдвинулись в направлении Пальмиры, — сообщил командующий.

Однако, по его словам, все попытки террористов выйти из Ракки пресекаются российскими войсками.

В свою очередь, в Пентагоне заявили, что боевики не могут беспрепятственно покинуть город из-за "жёсткой изоляции". Однако, по словам представителя Минобороны США Джеффа Дэвиса, "люди, которые не одеты в униформу", всё же могут просочиться.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.