Комитет палаты представителей запросил у Белого дома записи бесед Трампа и Коми

Ранее американский президент, как сообщается, отказался отвечать на вопросы относительно существования таких записей.

Руководители комитета палаты представителей по разведке направили в Белый дом запрос на предоставление записей разговоров президента США Дональда Трампа и бывшего директора ФБР Джеймса Коми в случае, если они существуют. Известно, что предоставить сведения необходимо до 23 июня.

Отметим, в ходе первой пресс-конференции после публичных показаний Коми республиканец отказался отвечать на вопросы о существовании подобных записей.

Позавчера в Сенате США экс-глава ФБР давал публичные показания по расследованию "связей" Трампа с Россией. По словам Коми, во время личных встреч республиканец намекал, что ожидает от него преданности, а также просил отказаться от расследования против экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна.