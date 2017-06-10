Комитет палаты представителей запросил у Белого дома записи бесед Трампа и Коми

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Комитет палаты представителей запросил у Белого дома записи бесед Трампа и Коми

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Президент США Дональд Трамп и экс-глава ФБР Джеймс Коми. Фото: © REUTERS/Jonathan Ernst/Kevin Lamarque

Ранее американский президент, как сообщается, отказался отвечать на вопросы относительно существования таких записей.

Руководители комитета палаты представителей по разведке направили в Белый дом запрос на предоставление записей разговоров президента США Дональда Трампа и бывшего директора ФБР Джеймса Коми в случае, если они существуют. Известно, что предоставить сведения необходимо до 23 июня.

Отметим, в ходе первой пресс-конференции после публичных показаний Коми республиканец отказался отвечать на вопросы о существовании подобных записей.

Позавчера в Сенате США экс-глава ФБР давал публичные показания по расследованию "связей" Трампа с Россией. По словам Коми, во время личных встреч республиканец намекал, что ожидает от него преданности, а также просил отказаться от расследования против экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна.

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