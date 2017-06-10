Названы самые добрые города России

В этот список попала десятка населённых пунктов, которые провели больше всего мероприятий в рамках "Марафона добрых дел".

Общественная палата РФ назвала десять самых добрых городов России — их жители наиболее активно принимали участие в весеннем этапе экологической акции "Марафон добрых дел".

— Самым добрым городом стал Санкт-Петербург. Второе место заняли Химки, а третье — Кронштадт, — рассказала инициатор акции, член ОП Елена Сутормина.

Также в десятке — Казань, Ульяновск, Уссурийск, Чебоксары, Москва, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.

Всероссийская экологическая акция "Марафон добрых дел" стартовала 1 марта. В этом году она посвящена Году экологии, поэтому в её рамках по всей России уже прошло более 35 тысяч мероприятий: три тысячи субботников, более полутора тысяч акций по сбору отходов или помощи приютам для животных. Участие в них приняло более 100 тысяч россиян из 1,6 тысячи населённых пунктов. Окончательные итоги акции подведут 4 ноября.