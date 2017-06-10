Суд отпустил под домашний арест охранника Яроша, прострелившего ноги таксисту

Напомним, охранник выстрелил в водителя за его отказ ответить на приветствие "Слава Украине!".

Суд изменил меру пресечения в отношении охранника Дмитрия Яроша, который выстрелил таксисту в ноги за отказ произнести "Героям слава!", с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Об этом сообщают украинские СМИ.

Как сообщал Лайф, инцидент произошёл в городе Каменское в мае. После отказа водителя ответить на приветствие "Слава Украине" ему был нанесен удар, завязалась драка, окончившаяся стрельбой. При этом адвокат охранника бывшего лидера группировки "Правый сектор"* настаивает на том, что Михаил Навроцкий был избит группой таксистов и применил оружие для самообороны.

Отметим, что помощник Яроша ранее заявил, что виновником конфликта действительно является охранник, и выразил уверенность в необходимости наказания в соотвествии с законом.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.