Задержанного в Белоруссии бойца ММА Амриева освободили под подписку о невыезде

В Совете по правам человека при главе Чечни заявили, что в субботу спортсмен выступит на пресс-конференции в Грозном.

Российский боец ММА Мурад Амриев, которого ранее задержали в Белоруссии и доставили в Грозный, допрошен и отпущен из полиции под подписку о невыезде.

— Здесь присутствовал и его адвокат. После оформления соответствующих документов он отпущен под подписку о невыезде и передан родственникам. Из здания отдела он вышел со своей сестрой, — цитирует РИА "Новости" представителя УМВД по Чечне.

Как сообщал Лайф, 7 июня в Белоруссии на границе был задержан российский спортсмен Мурад Амриев, который находится в межгосударственном розыске. На родине, в Чечне, бойца ММА обвиняют в использовании заведомо подложного документа, а именно паспорта.