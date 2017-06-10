Установлены причастные к дезинформации об атаках на платёжные системы банков

Как говорится в сообщении МВД, по результатам начатой проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

МВД совместно с Роскомнадзором установили лиц, причастных к распространению ложных сообщений относительно сбоев в работе платёжных систем ряда российских банков в результате DNS-атаки. Как сообщается, в связи с обращением Роскомнадзора начата проверка.

— По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством, — сообщается на сайте МВД РФ.

Напомним, в Сбербанке сообщили о 40-минутном сбое, в результате которого клиенты Сбербанка не могли совершать операции в банкоматах сторонних банков, а клиенты сторонних кредитных организаций — в устройствах Сбербанка. В Роскомнадзоре информацию об атаках на платёжные системы не подтвердили.