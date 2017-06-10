"Неожиданно". Трамп оценил результаты выборов в британский парламент

Выборы в Великобритании состоялись 8 июня. Согласно их итогам, ни одна партия не набрала больше половины мандатов, и страна получила "подвешенный парламент".

Президент США Дональд Трамп заявил, что итоги прошедших в Великобритании парламентских выборов, на которых ни одна партия не получила абсолютного большинства, стали для него сюрпризом.

— Неожиданно, — заявил глава Белого дома журналистам, которые попросили прокомментировать это политическое событие.

Как сообщал Лайф, к вечеру 9 июня в Великобритании обнародовали окончательные результаты парламентских выборов. Согласно данным, ни одна партия не получила абсолютного большинства: у консерваторов 318 мест в парламенте, Лейбористской партии — 262, Шотландской национальной партии — 35, партии Либеральных демократов — 12, других объединений — 23 мандата.