Лондонские террористы в день атаки пытались взять напрокат 7,5-тонный грузовик

Однако они не смогли заплатить за эту машину и взяли поменьше, но набили её гравием.

В день атаки на Лондонском мосту, 3 июня, террористы пытались через Интернет арендовать 7,5-тонный грузовик. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на британскую полицию. Однако из-за того, что лидеру боевиков Гураму Батту не удалось произвести платёж, им пришлось взять фургон. Чтобы сделать машину тяжелее, лондонские террористы набили её мешками с гравием.

Кроме того, у каждого из нападавших был 12-дюймовый кухонный нож розового цвета марки "Эрнесто" с острым бритвенным лезвием. 27-летний Батт обернул ручку своего ножа клейкой лентой и привязал её к запястью кожаным ремешком.

Полиция напоминает, что при наезде фургона с гравием на Лондонском мосту погибли три человека, ножами террористы убили ещё пятерых.

— Мы работаем круглосуточно, чтобы понять, что делали эти люди в преддверии атаки, но нам нужно больше узнать об этих необычных ножах. Откуда они взялись? Где нападавшие могли купить их? Если вы знаете что-нибудь, сообщите нам об этом. Это может оказаться решающим моментом в нашем расследовании, — цитирует Sky News главу антитеррористического подразделения Скотленд-Ярда капитана Дина Хейдона.

Как сообщал Лайф, в ночь на 4 июня в результате атаки террористов на Лондонском мосту и рынке Боро погибло семь человек. По данным СМИ, исполнителями теракта оказались Йозеф Захба, уроженец Пакистана Гурам Шазад Батт и Рашид Редуан. Все террористы были ликвидированы полицией в ночь нападения.