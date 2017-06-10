Ромни: Клинтон очень хотела, чтобы я стал госсекретарём при Трампе

По словам Митта Ромни, экс-госсекретарь в каждом их разговоре настаивала на том, чтобы он согласился на эту должность.

Митт Ромни, которого президент США Дональд Трамп рассматривал в качестве кандидата на пост главы Госдепа, обсуждал эту перспективу с экс-госсекретарём Хиллари Клинтон. Политик, как сообщает CNN, позитивно воспринимала эту новость и очень хотела, чтобы Ромни стал госсекретарём.

По словам Ромни, он успел обсудить тему почти со всеми, кто ранее занимал самый высокий дипломатический пост в США.

— Я обсуждал это с Клинтон, и она всегда мне говорила: "Пожалуйста-пожалуйста, соглашайся на эту работу, если тебе её будут предлагать. Мы бы очень хотели видеть тебя в таком качестве", — приводит CNN слова Ромни.

Напомним, на пост госсекретаря претендовали также экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, сенатор Боб Коркер, экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус и бывший глава Exxon Mobil Рекс Тиллерсон. В итоге Трамп на пост главы Госдепа выдвинул кандидатуру Тиллерсона.