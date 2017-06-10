Бывший вице-президент США Джо Байден приобрёл дом своей мечты

Бывший вице-президент США Джо Байден приобрёл недвижимость своей мечты — дом на берегу океана в городе Ребохот-Бич, штат Делавэр. Как отмечает издание, политик с супругой часто бывали в этих краях ранее. Об этом сообщает The Cape Gazette.

— На протяжении всех лет, что мы работаем, мы с Джилл мечтали о таком доме на пляже, куда можно было бы позвать всю семью. Нам очень повезло, что всё получилось, и с нетерпением ждём, когда сможем проводить время со своей семьёй в месте, которое так много для нас значит, — рассказал Байден.