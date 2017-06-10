В Арканзасе сгорел один из первых домов Билла Клинтона

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В Арканзасе сгорел один из первых домов Билла Клинтона

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Сгоревший дом Билла Клинтона. Фото: © NWA Democrat-Gazette/Ashton Eley

Здание было построено в 1957 году, бывший президент США жил здесь в 1973–1974 годах.

Дом в Фейетвилле, штат Арканзас, в котором раньше жил экс-президент США Билл Клинтон, был сильно повреждён в результате пожара. Когда началось возгорание, в доме находился один человек, ему удалось выбраться.

Дом, построенный в 1957 году, включён в Национальный реестр исторических мест США. Билл Клинтон жил здесь в 1973–1974 годах, когда приехал преподавать право в Арканзасский университет.

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