В Арканзасе сгорел один из первых домов Билла Клинтона

Дом в Фейетвилле, штат Арканзас, в котором раньше жил экс-президент США Билл Клинтон, был сильно повреждён в результате пожара. Когда началось возгорание, в доме находился один человек, ему удалось выбраться.
One of President Bill Clinton's former Arkansas homes heavily damaged in fire https://t.co/oEEoYQsQvF #ArkDG #ARNews pic.twitter.com/R21HqYdiXT— Brandon Riddle (@BrandonCRiddle) 9 июня 2017 г.
Дом, построенный в 1957 году, включён в Национальный реестр исторических мест США. Билл Клинтон жил здесь в 1973–1974 годах, когда приехал преподавать право в Арканзасский университет.
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