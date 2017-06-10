WSJ: США ведёт с РФ "тайные переговоры" по зонам деэскалации в Сирии

По данным издания, между сторонами состоялось по меньшей мере две встречи, на которых обсуждались зоны деэскалации.

Как сообщает издание WSJ со ссылкой на лица, знакомые с ситуацией, администрация президента США Дональда Трампа провела с Москвой по меньшей мере две "тайные встречи", направленные на создание зон деэскалации на юго-западе Сирии. По данным издания, последняя встреча состоялась около двух недель назад в Иордании.

Как отмечается, ещё одна встреча должна была состояться в Аммане на этой неделе, однако стороны "не смогли согласовать время её проведения".

По данным источников, дальнейшие переговоры находятся под угрозой из-за напряжения между США и Сирией.

К настоящему моменту в Госдепе не предоставили информации касательно сообщений СМИ, посольство РФ в США также пока не прокомментировало сообщения.