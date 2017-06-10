Politico: Трамп может восстановить ограничения в отношении Кубы

Напомним, потепление отношений между странами началось при Бараке Обаме в 2014 году.

Президент США Дональд Трамп в следующую пятницу в ходе поездки в Майами может объявить о новой политике в отношении Кубы, сообщает Reuters.

По данным Politico, речь может идти об ужесточении ограничений касательно вопроса поездок в страну, а также в отношении тех, кто ведёт с государством деловую деятельность. При этом ожидается, что республиканец не отменит решения своего предшественника Барака Обамы вновь открыть в Гаване американское посольство, а также его политику в отношении мигрантов из Кубы, которая позволяет им легально проживать на территории США.

Напомним, ранее СМИ уже сообщали о намерении Трампа отменить указы Обамы, с которых началось потепление отношений между странами.