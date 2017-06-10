Американец вышел на свободу после 17 лет заключения благодаря двойнику

Его защитникам удалось найти очень похожего человека, после чего свидетели преступления уже не были уверены в своих первоначальных показаниях.

Житель Канзас-Сити, штат Миссури, отсидевший в тюрьме за ограбление 17 лет, в четверг вышел на свободу. Это стало возможным после того, как был найден его двойник — очень похожий на него человек.

Как сообщает Associated Press, Ричард Энтони Джонс всё это время утверждал, что не совершал ограбления. Два года назад мужчина обратился в организации, которые занимаются защитой заключённых, попросив найти доказательства его невиновности.

И им удалось найти похожего на Джонса человека, после чего жертва и свидетели ограбления заявили, что больше не могут быть уверенными, что преступление совершил именно Джонс.