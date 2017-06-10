СМИ: Шарапова может пропустить турнир WTA в Бирмингеме из-за травмы

Тем не менее российская теннисистка старается восстановиться к началу соревнований.

Российская теннисистка Мария Шарапова может пропустить турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Бирмингеме из-за травмы. Об этом сообщает Daily Mail.

Два осведомлённых источника издания заявляют, что травма бедра, из-за которой спортсменка снялась с матча во втором круге турнира WTA в Риме, ставит под сомнение её участие в предстоящем турнире.

Напомним, в начале мая стало известно, что российская теннисистка получила специальное приглашение (wild card) на этот турнир, который состоится 17–25 июня.