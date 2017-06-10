Венесуэла обвинила Меркель во вмешательстве в дела страны

Беспорядки в Боливарианской Республике начались в начале апреля, число погибших в ходе столкновений достигло 80 человек.

Глава МИД Венесуэлы Дельси Родригес ответила на заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о необходимости мирного решения кризиса, охватившего южноамериканскую страну. По мнению Родригес, канцлер вмешивается во внутренние дела государства.

Министр отметила, что Венесуэла протестует против таких заявлений Ангелы Меркель, осуждает их и считает "вмешивающимися во внутренние дела страны, потворствующими устроенному оппозицией насилию".

— Ангела Меркель должна знать, что оппозиция выбрала насилие, вандализм и преступления вместо того, чтобы внять демократическим призывам, — написала Родригес в "Твиттере".

Напомним, беспорядки в Венесуэле начались в начале апреля. Отмечается, что число погибших в ходе столкновений достигло 80 человек. Протестующие требуют отставки президента страны Николаса Мадуро, который, в свою очередь, обвиняет оппозицию в трагических последствиях протестов.