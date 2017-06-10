Верховный избирательный суд выступил против отставки президента Бразилии

Верховный избирательный суд Бразилии проголосовал за то, чтобы вовлечённый в коррупционный скандал президент страны Мишел Темер остался у власти, сообщает AP.

По данным агентства, четыре из семи судей, таким образом, отвергли возможность того, что глава государства в 2014 году незаконно принимал средства на проведение избирательной кампании 2014 года, когда Дилма Руссефф баллотировалась в президенты, а Темер — в вице-президенты.

Напомним, в мае в Бразилии прошли массовые протесты с требованием отставки Темера.