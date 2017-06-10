Корреспондент CNN пожаловался, что Белый дом "сослал его в Сибирь"

По словам журналиста, на пресс-конференции Трампа его могли посадить намного дальше, чем обычно, из-за того, как телеканал подаёт новости.

Корреспондент CNN при Белом доме Джим Акоста пожаловался, что на пресс-конференции Дональда Трампа в Розовом саду его посадили в "самую Сибирь".

Известно, что представителей телеканалов обычно сажают рядом друг с другом в передних рядах. По словам журналиста, произошедшее можно объяснить недосмотром со стороны сотрудников Белого дома, однако это также может быть "местью за то, как CNN освещает события".

— Мы были в месте, сопоставимом с Сибирью — без шуток, — сказал Акоста.

Напомним, в пятницу состоялась первая после публичных показаний экс-главы ФБР пресс-конференция Дональда Трампа.