Корреспондент CNN пожаловался, что Белый дом "сослал его в Сибирь"

Корреспондент CNN при Белом доме Джим Акоста пожаловался, что на пресс-конференции Дональда Трампа в Розовом саду его посадили в "самую Сибирь".
Известно, что представителей телеканалов обычно сажают рядом друг с другом в передних рядах. По словам журналиста, произошедшее можно объяснить недосмотром со стороны сотрудников Белого дома, однако это также может быть "местью за то, как CNN освещает события".
— Мы были в месте, сопоставимом с Сибирью — без шуток, — сказал Акоста.
Напомним, в пятницу состоялась первая после публичных показаний экс-главы ФБР пресс-конференция Дональда Трампа.
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