КНДР готовится к запуску баллистической ракеты в ближайшем будущем

Последнее испытание состоялось 8 июня — Северная Корея запустила несколько противокорабельных ракет.

КНДР готовится провести в ближайшем будущем новое испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на официальную газету Трудовой партии Кореи — "Нодон синмун".

— Ряд недавних испытаний стратегического вооружения показывает, что мы не слишком далеки от испытания межконтинентальной баллистической ракеты, — сказано в статье северокорейского издания.

В газете отмечается, что запуск МБР станет историческим моментом и "провалом враждебной политики США по отношению к КНДР".

— Исторически сложилось так, что США никогда не осмеливались вступить в войну со страной, обладающей ядерным оружием или МБР, — отмечают в издании.

Напомним, КНДР провела несколько испытаний в мае и на данный момент одно в июне. Последние ракетные запуски состоялись 8 июня. По данным южнокорейского агентства Yonhap, Северная Корея запустила несколько противокорабельных ракет, они пролетели около 200 километров и упали в Японское море.