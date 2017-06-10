База ВВС США приостановила полёты истребителей F-35 из-за недомогания пилотов

Во время полётов пилоты смогли использовать резервную кислородную систему самолёта и безопасно приземлиться.

В пятницу на военно-воздушной базе Люк в штате Аризона были приостановлены полёты истребителей F-35 после увеличения числа пилотов, испытывающих симптомы, характерные для гипоксии (нехватка кислорода). Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источник в ВВС.

В настоящий момент известно о пяти пилотах, почувствовавших недомогание во время лётных операций. Как сообщается, во всех случаях они смогли использовать резервную кислородную систему самолёта и безопасно приземлиться.