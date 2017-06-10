Матч отбора к ЧМ-2018 Босния и Герцеговина — Греция закончился дракой на поле

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Матч отбора к ЧМ-2018 Босния и Герцеговина — Греция закончился дракой на поле

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В результате один из сотрудников боснийской команды выбил зуб греческому полузащитнику Яннису Яннотасу.

Отборочный матч к чемпионату мира по футболу 2018 года между сборными Боснии и Герцеговины и Греции завершился массовой дракой на поле.

Игра прошла в Зенице и завершилась вничью — ни одна команда не смогла забить гол в ворота соперника. После финального свистка повздорили одноклубники по итальянской "Роме" — босниец Эдин Джеко и грек Костас Манолас. В результате в потасовку оказались вовлечены другие игроки, а также персонал сборных.

В итоге один из сотрудников сборной Боснии и Герцеговины выбил зуб греческому футболисту Яннису Яннотасу.

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