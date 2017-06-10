Меркель призвала страны Персидского залива вместе искать решение по Катару

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Меркель призвала страны Персидского залива вместе искать решение по Катару

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Ангела Меркель. Фото: © REUTERS/Hannibal Hanschke

По словам канцлера ФРГ, страна очень обеспокоена возникшим дипломатическим кризисом.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны Персидского залива к совместной работе для выхода из дипломатического кризиса в отношениях с Катаром.

— Мы обеспокоены ситуацией в Катаре, все страны Персидского залива должны работать вместе для поиска решения, — заявила политик после встречи с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето.

Меркель также добавила, что для поиска решения необходимо привлечь сам Катар, а также Иран и Турцию.

Ранее глава Госдепа Рекс Тиллерсон призвал Саудовскую Аравию, ОАЭ и Египет ослабить блокаду Катара.

Напомним, на этой неделе сразу несколько арабских государств обвинили Катар в поддержке терроризма и разорвали со страной дипломатические отношения.

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