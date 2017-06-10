Оливер Стоун предложил выбрать постер к фильму о Путине

Американский режиссёр Оливер Стоун, выступивший в роли интервьюера в беседах с российским президентом Владимиром Путиным, опубликовал на своей страничке в "Твиттере" постеры к документальному фильму.
— Скажите мне, какой вам нравится больше и почему, — написал кинематографист.
Tell me which poster you like better and why. pic.twitter.com/7gbUescaVt— Oliver Stone (@TheOliverStone) 9 июня 2017 г.
Отметим, что публикации предшествует вопрос режиссёра, кто же на самом деле является врагом для США, а на предложенных изображениях фраза "знай своего врага" напечатана мелким и крупным шрифтом.
Who's the enemy? pic.twitter.com/1D8wRt0CoT— Oliver Stone (@TheOliverStone) 9 июня 2017 г.
Напомним, четырёхсерийную ленту 12–15 июня будет показывать Showtime.
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