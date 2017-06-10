Оливер Стоун предложил выбрать постер к фильму о Путине

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Оливер Стоун предложил выбрать постер к фильму о Путине

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Публикации предшествует вопрос кинематографиста о том, кто же в действительности является врагом США.

Американский режиссёр Оливер Стоун, выступивший в роли интервьюера в беседах с российским президентом Владимиром Путиным, опубликовал на своей страничке в "Твиттере" постеры к документальному фильму.

— Скажите мне, какой вам нравится больше и почему, — написал кинематографист.

Отметим, что публикации предшествует вопрос режиссёра, кто же на самом деле является врагом для США, а на предложенных изображениях фраза "знай своего врага" напечатана мелким и крупным шрифтом.

Напомним, четырёхсерийную ленту 12–15 июня будет показывать Showtime.

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