Оливер Стоун предложил выбрать постер к фильму о Путине

Публикации предшествует вопрос кинематографиста о том, кто же в действительности является врагом США.

Американский режиссёр Оливер Стоун, выступивший в роли интервьюера в беседах с российским президентом Владимиром Путиным, опубликовал на своей страничке в "Твиттере" постеры к документальному фильму.

— Скажите мне, какой вам нравится больше и почему, — написал кинематографист.

Tell me which poster you like better and why. pic.twitter.com/7gbUescaVt — Oliver Stone (@TheOliverStone) 9 июня 2017 г.

Отметим, что публикации предшествует вопрос режиссёра, кто же на самом деле является врагом для США, а на предложенных изображениях фраза "знай своего врага" напечатана мелким и крупным шрифтом.

Напомним, четырёхсерийную ленту 12–15 июня будет показывать Showtime.