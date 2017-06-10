"Ради бога, не становитесь троллями". Глава Apple дал напутствие выпускникам

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"Ради бога, не становитесь троллями". Глава Apple дал напутствие выпускникам

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Глава Apple Тим Кук во время выступления в Массачусетском технологическом институте. Фото: © REUTERS/Brian Snyder

Тим Кук выступил в Массачусетском технологическом институте и предупредил выпускников о ловушках социальных сетей.

Генеральный директор корпорации Apple выступил в Массачусетском технологическом институте и дал напутствие его выпускникам. Тим Кук посоветовал не слушать троллей и ни в коем случае не становиться одними из них.

— Меня не волнует искусственный интеллект, дающий компьютерам способность мыслить, как люди, я больше беспокоюсь о людях, думающих, как компьютеры, — без ценностей и сострадания, — отметил Тим Кук.

Глава Apple отметил, что технологическому сектору нужна "вера в то, что все судьбы взаимосвязаны", и предупредил выпускников о ловушках социальных сетей.

— Иногда технология, которая предназначается, чтобы соединить нас, разделяет. Не слушайте троллей и, ради бога, не становитесь одним из них, — добавил Кук.

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