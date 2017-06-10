"Ради бога, не становитесь троллями". Глава Apple дал напутствие выпускникам

Тим Кук выступил в Массачусетском технологическом институте и предупредил выпускников о ловушках социальных сетей.

Генеральный директор корпорации Apple выступил в Массачусетском технологическом институте и дал напутствие его выпускникам. Тим Кук посоветовал не слушать троллей и ни в коем случае не становиться одними из них.

Apple's Tim Cook to MIT Graduates: Temper Technology With Humanity https://t.co/lHW3IKefOV pic.twitter.com/25zpQbymIc — Alireza Taba (@alirezat) 10 июня 2017 г.

— Меня не волнует искусственный интеллект, дающий компьютерам способность мыслить, как люди, я больше беспокоюсь о людях, думающих, как компьютеры, — без ценностей и сострадания, — отметил Тим Кук.

Глава Apple отметил, что технологическому сектору нужна "вера в то, что все судьбы взаимосвязаны", и предупредил выпускников о ловушках социальных сетей.

— Иногда технология, которая предназначается, чтобы соединить нас, разделяет. Не слушайте троллей и, ради бога, не становитесь одним из них, — добавил Кук.