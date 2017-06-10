В Канаде в возрасте 83 лет скончался создатель гавайской пиццы Сэм Панопулос, сообщает Sky News.

Выходец из Греции придумал знаменитый топпинг в 1962 году. Известно, что своё название пицца получила потому, что изначально для приготовления брали консервированные ананасы "Гавайские".

— Сначала никому такая пицца не нравилась. Но потом все просто с ума посходили, потому что в то время никто не смешивал сладкое с кислым. Это была очень простая еда, — рассказывал ресторатор.