Президент Болгарии готов поддержать отмену санкций против РФ

Румен Радев выразил сожаление в связи с тем, что в ЕС соответствующий акт трудно инициировать.

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что антироссийские санкции наносят ущерб, и выразил надежду на то, что рано или поздно удастся достичь решения об их отмене.

— Санкции против России наносят ущерб, это ясно. Я с удовольствием поддержу любой акт по их отмене, — заявил Радев в интервью BTV.

Лидер Болгарии выразил сожаление, что не может самостоятельно инициировать такой акт, а в Евросоюзе соответствующий документ трудно инициировать даже государству.

Ранее болгарский президент уже заявлял, что ограничительные меры вредят Европе и разделяют её.