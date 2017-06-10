Радев пригласит Путина на празднование 140-летия освобождения Болгарии

День освобождения Болгарии от османского ига является национальным праздником, отмечается ежегодно 3 марта.

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что в 2018 году намерен пригласить российского лидера Владимира Путина на празднование 140-летия освобождения страны от османского ига.

— В скором времени у меня состоится разговор с российским президентом Владимиром Путиным, и я приглашу его на празднование 140-летия освобождения Болгарии, — рассказал Радев в интервью BTV.

Радев также заявил, что антироссийские санкции наносят ущерб, поэтому он готов поддержать любой акт по их отмене.