Радев пригласит Путина на празднование 140-летия освобождения Болгарии

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Радев пригласит Путина на празднование 140-летия освобождения Болгарии

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Флаги Болгарии и ЕС. Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

День освобождения Болгарии от османского ига является национальным праздником, отмечается ежегодно 3 марта.

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что в 2018 году намерен пригласить российского лидера Владимира Путина на празднование 140-летия освобождения страны от османского ига.

— В скором времени у меня состоится разговор с российским президентом Владимиром Путиным, и я приглашу его на празднование 140-летия освобождения Болгарии, — рассказал Радев в интервью BTV.

Радев также заявил, что антироссийские санкции наносят ущерб, поэтому он готов поддержать любой акт по их отмене.

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