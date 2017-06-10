В Вашингтоне прошли похороны Збигнева Бжезинского

На церемонию прощания с политиком пришли экс-президент США Джимми Картер и бывший госсекретарь Мадлен Олбрайт.

Похороны американского политолога и экс-советника Джимми Картера Збигнева Бжезинского прошли 9 июня в Вашингтоне. Церемония прощания состоялась в соборе Святого апостола Матфея.

Как сообщает издание Daily Мail, на похоронах присутствовали его дочь Мика вместе с женихом Джо Скарборо, экс-президент США Джимми Картер с супругой Розалин, экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт, польский политик Адам Белян, посол Латвии в США Андрис Тейкманис.

Напомним, Збигнев Бжезинский, занимавший должность советника Джимми Картера по национальной безопасности в период с 1977 по 1981 год, скончался 26 мая в возрасте 89 лет.

Бжезинский в ходе своей государственной службы был известен жёсткой линией политики в отношении СССР и являлся автором глобальной стратегии антикоммунизма.