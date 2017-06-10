В США олень влетел в магазин через окно, а вышел через дверь

В местечке Маунт Поконо в штате Пенсильвания олень напугал покупателей местного магазина, врезавшись в окно и проскакав по витринам.

Deer crashes through window of a paint store in Pennsylvania, nearly hitting employees before exiting through a door https://t.co/b2DQx6eNf4 pic.twitter.com/qWyKfYCWGN — ABC News (@ABC) 10 июня 2017 г.

Как сообщает ABC News, животное попало в магазин с принадлежностями для рисования, разбив витрину. Побегав по залу, олень нашёл выход и сам выбрался наружу, открыв дверь.

Владелец магазина рассказал, что в результате произошедшего у оленя был лишь небольшой порез на голове.