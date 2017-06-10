В США олень влетел в магазин через окно, а вышел через дверь

Читайте также

В США олень влетел в магазин через окно, а вышел через дверь

3153

В местечке Маунт Поконо в штате Пенсильвания олень напугал покупателей местного магазина, врезавшись в окно и проскакав по витринам.

Как сообщает ABC News, животное попало в магазин с принадлежностями для рисования, разбив витрину. Побегав по залу, олень нашёл выход и сам выбрался наружу, открыв дверь.

Владелец магазина рассказал, что в результате произошедшего у оленя был лишь небольшой порез на голове.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!