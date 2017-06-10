Право на обед с Уорреном Баффеттом ушло с аукциона более чем за 2,6 млн долларов

Эти деньги передадут в фонд, который занимается борьбой с нищетой в Сан-Франциско.

Житель США приобрёл возможность пообедать с миллиардером Уорреном Баффеттом за $ 2 679 001. Как сообщает Associated Press, эти деньги пойдут в фонд Glide Foundation, который борется с нищетой в Сан-Франциско.

По данным СМИ, последняя ставка, принятая на торгах, — 2 миллиона 670 тысяч долларов. Это меньше суммы, выплаченной в прошлом году, — 3 миллиона 456 тысяч долларов.

Сообщается, что условия обеда устанавливает сам Баффетт. Единственная тема, которую нельзя будет поднимать в разговоре, — планы бизнесмена по инвестициям.

Как правило, победители аукциона обедают с миллиардером в стейк-хаусе Smith and Wollensky. Однако для анонимных победителей он иногда делает исключение и встречается с ними в других местах.

Отметим, что в общей сложности Баффет перечислил в фонд борьбы с нищетой 25 миллионов долларов, продав право на обед с собой уже в 18-й раз.