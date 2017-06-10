В Аргентине пилот парализовал работу аэропорта исполнением хита Despacito

К счастью, ни к каким серьёзным последствиям этот инцидент не привёл и сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.

Связь с главным международным аэропортом Аргентины Эсейса имени министра Пистарини была нарушена из-за того, что один из пилотов, забыв выключить микрофон, на протяжении 15 минут исполнял всемирно известный хит Despacito. Об этом сообщает издание UOL notícias.

Стоит заметить, что вокальные навыки пилота смогли оценить не только диспетчеры в аэропорту, работа которых оказалась практически парализована, но и пилоты других рейсов, находящихся неподалёку.

Узнав о том, что всё это время микрофон был включён, пилот принёс свои извинения. По данным издания, на безопасность полётов этот инцидент никак не повлиял.

Despacito — песня пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси и певца Дэдди Янки, вышедшая 13 января 2017 года, возглавившая главные мировые хит-парады, в том числе Billboard Hot 100 и UK Singles Chart.