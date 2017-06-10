В зоопарке под Омском убили краснокнижных птиц, чтобы сделать из них шашлык

Сначала пьяные злоумышленники хотели поймать лань, однако животное убежало от них.

В единственном в России сельском зоопарке в посёлке Большеречье Омской области двое мужчин убили трёх птиц, две из которых занесены в Красную книгу. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД РФ.

Правоохранители установили, что двое местных жителей 20 и 22 лет проникли ночью в зоопарк, чтобы убить животных и сделать из них шашлык. Сначала пьяные злоумышленники хотели поймать лань, однако животное убежало от них. Затем мужчины проникли в вольеры с птицами и убили кудрявого пеликана, даурского журавля и цесарку обыкновенную. После совершения преступления местные жители не захотели возиться с ощипыванием птиц и решили взломать шашлычный киоск, находившийся на территории зоопарка. Они вынесли оттуда готовое мясо и скрылись с места.

В пресс-службе УМВД сообщили, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Жестокое обращение с животными" и "Кража".