В Донецке в результате обстрелов ВСУ повреждено шесть домов и ЛЭП

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В Донецке в результате обстрелов ВСУ повреждено шесть домов и ЛЭП

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Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров

Шесть домов и линии электропередачи повреждены в посёлках Трудовские и Александровка Петровского района на западе Донецка в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили сегодня в оперативном командовании ДНР.

Отмечается, что в посёлке Александровка повреждения получили пять домов по улицам Ленина и Школьной. В посёлке Трудовские сгорел дом, а также из-за повреждённой ЛЭП обесточено 27 трансформаторных подстанций. Часть Петровского района осталась без света.

Ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам.

Также ранее стало известно о том, что в ходе обстрелов в Донецке был ранен местный житель 1961 года рождения.

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