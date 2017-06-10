В Донецке в результате обстрелов ВСУ повреждено шесть домов и ЛЭП

Шесть домов и линии электропередачи повреждены в посёлках Трудовские и Александровка Петровского района на западе Донецка в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили сегодня в оперативном командовании ДНР.

Отмечается, что в посёлке Александровка повреждения получили пять домов по улицам Ленина и Школьной. В посёлке Трудовские сгорел дом, а также из-за повреждённой ЛЭП обесточено 27 трансформаторных подстанций. Часть Петровского района осталась без света.

Ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам.

Также ранее стало известно о том, что в ходе обстрелов в Донецке был ранен местный житель 1961 года рождения.