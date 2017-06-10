В Японии туристический автобус попал в ДТП, есть погибшие

В результате ДТП в японской префектуре Айти один человек погиб, более 30 получили ранения. Об этом сообщает телеканал NHK.
Авария произошла на магистрали Томэй. По предварительной информации, водитель туристического автобуса не справился с управлением и влетел в автомобиль.
東名高速の衝突事故 乗用車運転の男性死亡 | NHKニュース https://t.co/Uo9uUzx9Oo— グリコのおまけ@6/18TFT (@guriko_no_omake) 10 июня 2017 г.
これはバスが盾にならなければ、対向車線の車を巻き込んでもっと悲惨な大事故になっていただろうな？ pic.twitter.com/LFamvEL5hq
Уточняется, что пострадавших увезли в больницу, их жизни сейчас ничего не угрожает.
На данный момент движение по автомагистрали в районе ДТП перекрыто. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
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