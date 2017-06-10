В Японии туристический автобус попал в ДТП, есть погибшие

В результате ДТП в японской префектуре Айти один человек погиб, более 30 получили ранения. Об этом сообщает телеканал NHK.

Авария произошла на магистрали Томэй. По предварительной информации, водитель туристического автобуса не справился с управлением и влетел в автомобиль.

Уточняется, что пострадавших увезли в больницу, их жизни сейчас ничего не угрожает.

На данный момент движение по автомагистрали в районе ДТП перекрыто. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.