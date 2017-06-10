На Тайване разбился пассажирский вертолёт, три человека погибли

В уезде Хуалянь на восточном побережье Тайваня потерпел крушение пассажирский вертолёт. Об этом сообщает CNA.
Three killed after aircraft crashes in Hualienhttps://t.co/cvsiXFZBh6 pic.twitter.com/xk7Tta526E— Focus Taiwan (@Focus_Taiwan) 10 июня 2017 г.
Сообщается, что судно, которое принадлежит компании Emerald Pacific Airlines, разбилось возле порта Фэнбинь в ходе проведения аэрофотосъемки.
Информации о причинах ЧП на данный момент нет. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.
- Популярные
- По времени