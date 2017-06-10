На Тайване разбился пассажирский вертолёт, три человека погибли

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На Тайване разбился пассажирский вертолёт, три человека погибли

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В уезде Хуалянь на восточном побережье Тайваня потерпел крушение пассажирский вертолёт. Об этом сообщает CNA.

Сообщается, что судно, которое принадлежит компании Emerald Pacific Airlines, разбилось возле порта Фэнбинь в ходе проведения аэрофотосъемки.

Информации о причинах ЧП на данный момент нет. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

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