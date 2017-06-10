Пятилетняя дочь Иванки Трамп хочет служить в Корпусе морской пехоты США

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Пятилетняя дочь Иванки Трамп хочет служить в Корпусе морской пехоты США

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Фото: Twitter

Кроме того, девочка призналась, что её любимым праздником является Ханука, так как на неё она получает много подарков.

Дочь президента США Иванка Трамп опубликовала на своей страничке в "Твиттере" анкету с ответами своей дочери Арабеллы на вопросы одноклассников.

Как выяснилось, любимой едой пятилетней Арабеллы является мороженое, любимой страной — США, любимым праздником — Ханука, так как на неё девочка получает подарки.

На вопрос о том, кем она собирается быть, когда вырастет, девочка ответила, что будет служить в Корпусе морской пехоты США.

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