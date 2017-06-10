Пятилетняя дочь Иванки Трамп хочет служить в Корпусе морской пехоты США

Кроме того, девочка призналась, что её любимым праздником является Ханука, так как на неё она получает много подарков.

Дочь президента США Иванка Трамп опубликовала на своей страничке в "Твиттере" анкету с ответами своей дочери Арабеллы на вопросы одноклассников.

Arabella's very cute answers to her kindergarten classmates' questions during today's student spotlight! pic.twitter.com/pDt9YUFSMl — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 9 июня 2017 г.

Как выяснилось, любимой едой пятилетней Арабеллы является мороженое, любимой страной — США, любимым праздником — Ханука, так как на неё девочка получает подарки.

На вопрос о том, кем она собирается быть, когда вырастет, девочка ответила, что будет служить в Корпусе морской пехоты США.