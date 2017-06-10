Школьницы, жестоко избившие сверстницу в парке в Москве, просят их не наказывать

По словам зачинщицы избиения, потерпевшая сама виновата в том, что произошло, так как якобы распускала слухи.

Школьницы, которые толпой жестоко избили сверстницу в парке, попросили не наказывать их, а зачинщица избиения — восьмиклассница Наталья К. —попросила "простить их на первый раз". Об этом сообщает паблик Mash.

По словам Натальи, потерпевшая Вика П. сама виновата в том, что произошло, так как якобы распускала плохие слухи, за что школьницы и решили её проучить.

— Вика пускала слухи, что я занималась сексом с общим другом, — сказала Наталья.

Напомним, что толпа школьниц избила свою сверстницу в одном из парков района Бутово. После случившегося потерпевшая была доставлена в больницу с травмой головы.