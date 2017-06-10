Один в поле воин. США показали фото перехвата бомбардировщиков российским Су-27

На опубликованных снимках истребитель сопровождает сразу три бомбардировщика и один самолёт-заправщик.

Министерство обороны США опубликовало фотографию с так называемым перехватом американских бомбардировщиков российским истребителем Су-27.

#Photobomb! A #Russian Su-27 Flanker got into our shot during a #BALTOPS sortie over the #BalticSea today. The intercept was deemed safe. pic.twitter.com/SMwGfE2QYr — U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) June 9, 2017

На снимках, размещённых в твиттер-аккаунте, видно, как российский самолёт сопровождает сразу четыре самолёта: стратегический бомбардировщик-ракетоносец B-52, самолёт-заправщик Boeing KC-135 Stratotanker и два стратегических сверхзвуковых бомбардировщика Rockwell B-1 Lancer.

— Российский Су-27 Flanker попал сегодня в наш объектив во время учений BALTOPS над Балтийским морем. Перехват бы признан безопасным, — говорится в официальном микроблоге Пентагона.

Военное ведомство США сообщало накануне о перехвате, однако тогда речь шла только об одном КС-135, принимавшем участие в BALTOPS . Это был лишь один из недавних перехватов. Они происходят периодически и уже стали рядовым событием. По сути, перехват является просто сопровождением вдоль границы воздушного пространства России.