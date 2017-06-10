Генеральный секретарь ООН прибыл в Узбекистан

В Самарканде Антонио Гутерриш почтил память первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш прибыл в Узбекистан. Первую половину дня высокий гость провёл в столичном Самарканде, а во второй отправится в суверенную Республику Каракалпакстан, сообщает UzNews.

Будучи в Самарканде, Антониу Гутерриш посетил могилу первого президента Узбекистана Ислама Каримова и возложил к ней цветы. В Каракалпакстане Гуттериш намерен посетить город Нукус, рядом с которым находится кладбище кораблей в Аральском море.

Также генсек намерен провести переговоры с представителями узбекистанских властей и обсудить перспективы сотрудничества между страной и ООН. Также на повестке дня — смягчение последствий Аральской экологической катастрофы.