Саудовская Аравия не видит угрозы по сделке ОПЕК+ из-за ситуации с Катаром

Несмотря на разрыв дипломатических отношений между государствами, достигнутое соглашение будет в силе.

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что несмотря на разрыв дипломатических отношений с Катаром, соглашение ОПЕК будет в силе.

— Я не считаю, что дипломатическая и политическая ситуация вокруг Катара окажет какое-либо влияние на соглашение о добыче нефти, — сказал Аль-Фалих.

Кроме того, он подчеркнул, что результаты соглашения по договору ОПЕК+, переговоры по которому прошли в Вене, появятся в самое ближайшее время.

Напомним, что целый ряд стран, включая Саудовскую Аравию, решили разорвать дипломатические отношения с Катаром из-за того, что он якобы поддерживает террористов на Ближнем Востоке.