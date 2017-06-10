СК РФ начал проверку после жёсткой посадки "Бекаса" под Саратовом

Читайте также

СК РФ начал проверку после жёсткой посадки "Бекаса" под Саратовом

44

Фото: Кадр из видео на YouTube

Следственный комитет начал проверку по факту жёсткой посадки самолёта Х-32 "Бекас" в Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Южным Следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту жёсткой посадки самолёта в Саратовской области, — сообщили там.

По предварительным данным, самолёт проводил химическую обработку полей в Вольском районе. Причиной посадки стали проблемы с двигателем. Пилот доставлен в больницу. Он получил ушиб грудной клетки. Следователи осматривают место ЧП.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!