В Москве ожидаются тёплые, но дождливые выходные

Синоптики уверяют, что погода в столичном регионе будет комфортной. Но захватить с собой зонтик всё-таки не помешает.

В субботу, 10 июня, в Москву придёт почти летнее тепло — столбики термометров поднимутся до 22 градусов. В столице будет солнечно, но местами могут пройти и небольшие дожди, прогнозируют синоптики Росгидромета.

— Ожидается преимущественно солнечная погода, местами возможен небольшой кратковременный дождь. Температура в Москве составит 18–20 градусов, по области будет 17–22 градусов, — уточнили в метеослужбе.

Примерно такая же погода ожидает москвичей и в воскресенье. Синоптики обещают переменную облачность с небольшим кратковременным дождём. Воздух в Москве прогреется до 20–22, по области — до 17–22 градусов