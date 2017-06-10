В Тольятти начнут производить полноприводный пикап Lada Logo

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В Тольятти начнут производить полноприводный пикап Lada Logo

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Фото: wikipedia.org

Компания "Супер-Авто" начнёт выпускать полноприводный автомобиль Lada Logo в Тольятти. Планируется, что первая партия моделей будет состоять из 150 пикапов.

Отметим, что выпуск пикапа ВАЗ-2329 на базе Lada 4x4 остановили в 2015 году после закрытия цехов Опытно-промышленного производства Волжского автомобильного завода. Теперь модель получит новую жизнь под именем Lada Logo.

Примечательно, что новый пикап уже получил одобрение типа транспортного средства и готов к выпуску.

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