В Тольятти начнут производить полноприводный пикап Lada Logo

Компания "Супер-Авто" начнёт выпускать полноприводный автомобиль Lada Logo в Тольятти. Планируется, что первая партия моделей будет состоять из 150 пикапов.

Отметим, что выпуск пикапа ВАЗ-2329 на базе Lada 4x4 остановили в 2015 году после закрытия цехов Опытно-промышленного производства Волжского автомобильного завода. Теперь модель получит новую жизнь под именем Lada Logo.

Примечательно, что новый пикап уже получил одобрение типа транспортного средства и готов к выпуску.