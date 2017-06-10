Сторонники Евромайдана заявили, что полностью поддерживают Навального

По их словам, они готовы сотрудничать со всеми политическими силами, которые могут извлечь полезные уроки из событий 2014 года на Украине.

Один из сторонников Евромайдана, заместитель председателя партии "Республика" Олег Слизько заявил, что готов сотрудничать с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщает издание The European Post.

— Хотелось бы пожелать Навальному больше уверенности и смыслового, содержательного, непиаровского наполнения в протестах и других действиях активистов, — сказал Слизько.

Он добавил, что готов сотрудничать со всеми, кто может извлечь лучшее из Евромайдана на Украине и повторить этот же сценарий в России.