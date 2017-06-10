Сторонники Евромайдана заявили, что полностью поддерживают Навального

Один из сторонников Евромайдана, заместитель председателя партии "Республика" Олег Слизько заявил, что готов сотрудничать с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщает издание The European Post.
— Хотелось бы пожелать Навальному больше уверенности и смыслового, содержательного, непиаровского наполнения в протестах и других действиях активистов, — сказал Слизько.
Он добавил, что готов сотрудничать со всеми, кто может извлечь лучшее из Евромайдана на Украине и повторить этот же сценарий в России.
- Популярные
- По времени