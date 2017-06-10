"Аэрофлот" проведёт фотоконкурс в День России

Его победители получат бесплатный перелёт бизнес-классом на рейсе по России или карту программы "Аэрофлот бонус".

12 июня, в День России, "Аэрофлот" проведёт акцию для пассажиров, встречающих праздник на борту его рейсов, — конкурс на лучшую праздничную фотографию "Россия всегда со мной" в социальных сетях "ВКонтакте" и "Фейсбуке".

В пресс-службе авиаперевозчика сообщили, что пассажирам, вылетающим из аэропорта Шереметьево, раздадут российские флажки.

Для участия в конкурсе пассажиру необходимо сделать фото с флагом на фоне любой достопримечательности в любом городе мира. Подписчикам авиаперевозчика "ВКонтакте" нужно будет разместить фото на собственной страничке с хештегами #россиясомной #аэрофлот #aeroflot.

Для подписчиков "Фейсбука" правила немного иные. Так, снимок может быть сделан не только с флагом, но и выполнен на фоне любого российского флага.

Победителя конкурса в соцсети "ВКонтакте" выберут подписчики группы "Аэрофлота". Он получит сертификат на два лица на перелёт бизнес-классом на рейсе по России. Победитель среди иностранных участников конкурса в "Фейсбуке" получит золотую карту программы "Аэрофлот бонус".