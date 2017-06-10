В США директор школы пообещала ученикам по $100 за отказ от гаджетов на лето

Чтобы получить вознаграждение, школьникам необходимо провести 11 вторников без телефонов, компьютеров, планшетов, видеоигр и ТВ.

Необычная акция началась в частной школе в Вашингтоне, США. Директор школы Диана Смит пообещала из личных средств выделять ученикам по 100 долларов за то, чтобы они все вторники на протяжении летних каникул отказывались от любимых электронных устройств, пишет The Washington Post.

Директор объяснила акцию тем, что опасается за здоровье своих подопечных, которые почти всё свободное от учёбы время проводят в обнимку с монитором.

— Я очень беспокоюсь из-за того, что вездесущие телефоны ворвались в их жизнь, — поясняет Смит.

Чтобы получить 100 долларов, им необходимо провести 11 вторников без телефонов, компьютеров, планшетов, видеоигр и ТВ. Факт того, что дети не пользовались гаджетами, подтверждают родители. В школе обучаются 160 семи- и восьмиклассников, и, теоретически, директору придётся расстаться с 16 тысячами долларов.