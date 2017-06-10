Порошенко запустил обратный отсчёт до безвиза с ЕС

Сегодня президент Украины Пётр Порошенко возле своей администрации запустил символический таймер обратного отсчёта до безвизового режима с Евросоюзом. Об этом сообщают местные СМИ.
Слова back in the USSR українці чутимуть лише у піснях Beatles - Президент про безвіз pic.twitter.com/n3Wq1NwzbB— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 10 июня 2017 г.
Уже менее чем через 12 часов решение о безвизовом режиме Украины с Европой вступит в законную силу.
— Двери Европейского союза через 12 часов открываются для нашей большой 45-миллионной нации, для украинского народа, — заявил Порошенко.
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