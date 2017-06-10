Порошенко запустил обратный отсчёт до безвиза с ЕС

По словам украинского лидера, двери в Европу для 45-миллионной нации в скором времени будут открыты.

Сегодня президент Украины Пётр Порошенко возле своей администрации запустил символический таймер обратного отсчёта до безвизового режима с Евросоюзом. Об этом сообщают местные СМИ.

Слова back in the USSR українці чутимуть лише у піснях Beatles - Президент про безвіз pic.twitter.com/n3Wq1NwzbB — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 10 июня 2017 г.

Уже менее чем через 12 часов решение о безвизовом режиме Украины с Европой вступит в законную силу.

— Двери Европейского союза через 12 часов открываются для нашей большой 45-миллионной нации, для украинского народа, — заявил Порошенко.