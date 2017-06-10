Полковник Черноморского флота получил срок за кражу пайков на два млн рублей

Преступление мужчина совершил вместе с начальником продовольственной службы одной из воинских частей и заведующей складом.

Северо-Кавказский окружной военный суд утвердил приговор по делу о хищении четырёх тысяч пайков сотрудниками Черноморского флота на общую сумму два миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

Отмечается, что полковник Юрий Осипенко вместе с начальником продовольственной службы одной из воинских частей Михаилом Федорченко и заведующей продовольственным складом Анастасией Бытлинских похитили и впоследствии перепродали четыре тысячи пайков. Деньги они поделили между собой.

В результате Осипенко был приговорён к трём годам и шести месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет исправительной колонии общего режима. Также суд обязал его выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.

Федорченко и Бытлинских приговорили к трём и двум с половиной годам лишения свободы соответственно.