Президент Сербии сократил свой рабочий визит в Казахстан из-за рождения сына

Президент Сербии Александр Вучич был вынужден сократить свой первый рабочий визит в Казахстан из-за того, что у него родился сын.
Вечерас ћу први пут морати да прекинем државничке обавезе, и то са осмехом на лицу, јер смо Тамара и ја, пре неколико минута, добили сина.— Александар Вучић (@avucic) 9 июня 2017 г.
— Сегодня вечером впервые должен отменить государственные обязанности, делаю это с улыбкой на лице, так как у нас с Тамарой несколько минут назад родился сын, — написал Вучич.
Вучич прибыл в Казахстан с двухдневным визитом, во время которого у него были запланированы встречи с президентом Нурсултаном Назарбаевым и премьером Бакытжаном Сагинтаевым.
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