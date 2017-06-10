Президент Сербии сократил свой рабочий визит в Казахстан из-за рождения сына

Этим радостным событием он сразу же поделился на своей страничке в соцсети Twitter.

Президент Сербии Александр Вучич был вынужден сократить свой первый рабочий визит в Казахстан из-за того, что у него родился сын.

Вечерас ћу први пут морати да прекинем државничке обавезе, и то са осмехом на лицу, јер смо Тамара и ја, пре неколико минута, добили сина. — Александар Вучић (@avucic) 9 июня 2017 г.

— Сегодня вечером впервые должен отменить государственные обязанности, делаю это с улыбкой на лице, так как у нас с Тамарой несколько минут назад родился сын, — написал Вучич.

Вучич прибыл в Казахстан с двухдневным визитом, во время которого у него были запланированы встречи с президентом Нурсултаном Назарбаевым и премьером Бакытжаном Сагинтаевым.