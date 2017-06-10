Президент Сербии сократил свой рабочий визит в Казахстан из-за рождения сына

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Президент Сербии сократил свой рабочий визит в Казахстан из-за рождения сына

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Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Этим радостным событием он сразу же поделился на своей страничке в соцсети Twitter.

Президент Сербии Александр Вучич был вынужден сократить свой первый рабочий визит в Казахстан из-за того, что у него родился сын.

— Сегодня вечером впервые должен отменить государственные обязанности, делаю это с улыбкой на лице, так как у нас с Тамарой несколько минут назад родился сын, — написал Вучич.

Вучич прибыл в Казахстан с двухдневным визитом, во время которого у него были запланированы встречи с президентом Нурсултаном Назарбаевым и премьером Бакытжаном Сагинтаевым.

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